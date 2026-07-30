باكستان تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران

أنقرة/ الأناضول

أعلنت باكستان، الخميس، استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم استمرار الهجمات المتبادلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تتابع التطورات الأخيرة في إيران ومنطقة الخليج.

وأوضح أن إسلام آباد تشعر بـ"القلق" من احتمال امتداد الصراع إلى منطقة الخليج، مشيرًا إلى استمرار الآمال في التوصل إلى حل للأزمة.

وأكد المتحدث أن باكستان تواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وأضاف قائلا: "تتواصل المفاوضات بين الأطراف، ولا سيما بهدف تطبيع الوضع في مضيق هرمز وخفض مستوى التوتر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، وذلك رداً على محاولة استهداف قواتها.

ومثلت الغارات الأمريكية عودة معلنة للاستهداف المباشر بين واشنطن وطهران، بعد أيام من هدوء نسبي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة نسبت السعودية بعضها إلى "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.