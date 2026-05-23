باكستان تعلن إحراز تقدم نحو "تفاهم نهائي" بين واشنطن وطهران بيان صادر عن الجيش الباكستاني بعد زيارة رئيس الأركان عاصم منير إلى طهران ولقائه مسؤولين إيرانيين ضمن جهود الوساطة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة..

كراتشي/ الأناضول

أعلنت باكستان، السبت، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، في طهران.

وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني عقب زيارة منير إلى طهران: "لقد أسفرت المفاوضات المكثفة التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تقدم مبشر نحو تحقيق تفاهم نهائي".

وأشار البيان إلى أن المباحثات ركزت على دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وتسريع عملية التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق حاسم، لافتا إلى أن اللقاءات جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة".

في سياق متصل، أفادت مصادر حكومية باكستانية في تصريحات للأناضول، بأن وفودا من باكستان وإيران وقطر تجري مفاوضات مكثفة لوضع "الصيغة النهائية" لاتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية/الإسرائيلية - الإيرانية.

وفي وقت سابق السبت، أجرى رئيس الأركان الباكستاني، في إيران، مباحثات مع رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض محمد باقر قالیباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.