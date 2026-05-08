باكستان تطلب دعم سنغافورة لإعادة بحارة احتجزتهم واشنطن

أنقرة / الأناضول



قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن بلاده طلبت دعم الحكومة السنغافورية لإعادة البحارة الباكستانيين والإيرانيين الموجودين على متن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة.

وأوضح دار، في منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان.

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره السنغافوري أوضاع البحارة الموجودين على متن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة قرب المياه الإقليمية السنغافورية.

وأضاف أن بلاده تنتظر دعم سنغافورة لضمان إعادة 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا إلى بلدانهم بأمان.

وأكد دار أن وزارة الخارجية الباكستانية والجهات المعنية تنسق أيضا مع السلطات الأمريكية.

كما أوضح أنه بحث الملف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.



يأتي ذلك وسط استمرار هدنة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، وحديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، ليعلن الجانبان في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز.