باكستان تستقبل أفراد طاقم سفينة "توسكا" الإيرانية قبل نقلهم لطهران إسلام أباد قالت إن السفينة ستبقى في المياه الإقليمية الباكستانية لاستكمال أعمال الصيانة تمهيداً لإعادتها إلى مالكها الأصلي.

أنقرة / الأناضول

أعلنت باكستان استقبالها أفراد طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" التي احتجزتها البحرية الأمريكية في 19 أبريل/نيسان، وذلك تمهيداً لتسليمهم إلى سلطات بلادهم.

وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، الاثنين، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن طاقم السفينة المكوّن من 22 شخصاً وصل باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهم لاحقاً إلى إيران.

وأضاف أن السفينة الإيرانية "توسكا" ستبقى في المياه الإقليمية الباكستانية إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، تمهيداً لإعادتها إلى مالكها الأصلي.

وأوضح أن هذه الإجراءات جرى تنسيقها بدعم من الجانبين الإيراني والأمريكي، مبينا أن باكستان ترحب بمثل هذه الخطوات التي من شأنها بناء الثقة.

ومساء الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها أرسلت إلى باكستان أفراد طاقم السفينة "توسكا" التي احتجزتها البحرية الأمريكية في 19 أبريل، وذلك تمهيداً لإعادتهم إلى إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 أبريل أن السفينة "توسكا" التي كانت ترفع العلم الإيراني وتحاول المرور عبر مضيق هرمز من خليج عمان، تم اعتراضها واحتجازها.