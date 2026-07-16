باكستان تدعو واشنطن وطهران لوقف العنف واستئناف المحادثات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام آباد..

أنقرة/ الأناضول

دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المحادثات بينهما، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

ووفقا لما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية، الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام آباد، إن تنفيذ تفاهم إسلام آباد الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان يواجه "تحديات".

وأشار أندرابي إلى الاشتباكات المتواصلة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا ضرورة امتناع الأطراف عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار أكثر بالسلام والاستقرار.

وأضاف: "نأمل أن تظل جميع الأطراف ملتزمة بمسار الحوار والدبلوماسية لحل المشكلات".

وأكد أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين، وأن جميع الخلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات.

وتطرق إلى الوضع الراهن في مضيق هرمز، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمنها.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.