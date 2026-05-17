باكستان.. تحييد 5 مسلحين في عمليات أمنية شمال غربي البلاد من بين المسلحين الذين تم تحييدهم شخص يشتبه في تورطه بهجوم على نقطة للشرطة خلال مايو الجاري..

أنقرة / الأناضول



أعلنت السلطات الباكستانية تحييد 5 مسلحين خلال عمليات نفذتها في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ونقلت الصحافة المحلية عن مسؤولين في الشرطة، الأحد، أن العمليات التي استندت إلى معلومات استخباراتية، نفذت في منطقة "بانو" بالإقليم، على خلفية تزايد انعدام الأمن والهجمات الإرهابية في المنطقة.

وأوضح المسؤولون أن من بين المسلحين الذين تم تحييدهم شخص يُشتبه في تورطه في الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة شرطة "فتح خيل" في 9 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت السلطات أن العمليات ضد المسلحين ستتواصل حتى تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وكان 15 شرطيا باكستانيا قد لقوا مصرعهم في الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة الشرطة في الإقليم نفسه في 9 مايو الجاري.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.