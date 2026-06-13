في تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف..

باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة في تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف..

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وأكد على أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، وأن محادثات على المستوى الفني ستنعقد الأسبوع المقبل.

كما أعرب شريف عن شكره لواشنطن وطهران على "التزامهما المستمر خلال المفاوضات".

وتقدم أيضا بخالص الشكر "لإخوتنا في المنطقة على دعمهم"، مؤكدا أن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم بين البلدين.

والجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.