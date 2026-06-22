تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب فيها عن شكره لقطر لدورها في تهيئة الظروف اللازمة لتقدم المفاوضات، وإلى الحكومة السويسرية لاستضافتها هذه المحادثات...

باكستان: الجولة الأولى للمفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت ناجحة تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب فيها عن شكره لقطر لدورها في تهيئة الظروف اللازمة لتقدم المفاوضات، وإلى الحكومة السويسرية لاستضافتها هذه المحادثات...

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، الذي عُقد في منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطر وباكستان، بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح شريف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية وبنَّاءة.

وأكد أنه تم تحقيق "عمليات تقدم مشجعة"، من بينها التوصل إلى توافق بشأن خريطة طريق تهدف إلى إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وأشاد شريف بكل من إيران والولايات المتحدة بسبب "التزامهما المستمر بالحوار البناء".

كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر إلى دولة قطر لما وصفه بالدعم الحيوي الذي قدمته في تهيئة الظروف اللازمة لتقدم المفاوضات، وإلى الحكومة السويسرية لاستضافتها هذه المحادثات.

وشارك في المحادثات رفيعة المستوى، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن الجانب الإيراني، رئيس البرلمان وفريق التفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأعلنت قطر وباكستان - دولتا الوساطة بين إيران والولايات المتحدة - أن هناك "تقدما مشجعا" في المفاوضات الجارية بين البلدين الأخيرين في سويسرا، وأنه تقرر استمرارها لنهاية الأسبوع وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

وانطلقت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.