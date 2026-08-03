بدأت السلطات تحقيقاً في الهجوم الذي وقع الأحد في إقليم خيبر بختونخوا، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه..

باكستان.. ارتفاع حصيلة تفجير أمام مركز شرطة إلى 16 قتيلا بدأت السلطات تحقيقاً في الهجوم الذي وقع الأحد في إقليم خيبر بختونخوا، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه..

أنقرة/ الأناضول

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي وقع الأحد أمام مركز للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان إلى 16 شخصا.

جاء ذلك حسبما أوردته صحيفة "داون" المحلية، الاثنين، نقلا عن مسؤولين قدموا معلومات بشأن التفجير الذي وقع أمام مركز للشرطة في منطقة سوات بالإقليم.

وأوضح المسؤولون أن عدد القتلى ارتفع إلى 16، فيما يواصل 21 مصابا تلقي العلاج.

وكان التفجير قد وقع أمس عندما فجّر مهاجم المواد المتفجرة التي كان يحملها، بعد أن أوقفه أفراد الشرطة أثناء محاولته دخول المركز، تزامنا مع مظاهرة في المنطقة.



وبدأت السلطات تحقيقاً في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة بشكل متكرر، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.