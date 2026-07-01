أفغانستان قالت إنها شنت هجمات جوية استهدفت "معسكرات لتنظيم داعش" في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيين

باكستان: أسقطنا 4 مسيرات تابعة لأفغانستان في إقليم بلوشستان أفغانستان قالت إنها شنت هجمات جوية استهدفت "معسكرات لتنظيم داعش" في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيين

أنقرة / الأناضول

أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء، أنه أسقط 4 طائرات مسيَّرة تابعة لأفغانستان في إقليم بلوشستان الحدودي.

جاء ذلك في بيان لإدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني بشأن التوتر الأخير مع أفغانستان، نقلته إذاعة "راديو باكستان" الرسمية.

وأضاف البيان أن "التصرفات غير المسؤولة للإدارة الأفغانية تتسبب في معاناة الشعب الأفغاني"، محذرا من أن "مواصلة استفزاز باكستان ستقابل برد باهظ الثمن".

بالمقابل، قال نائب متحدث وزارة الدفاع الأفغانية صديق الله نصرت، إن القوات الجوية الأفغانية شنت هجمات استهدفت ما وصفتها بمعسكرات لتنظيم "داعش" الإرهابي في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيين.

وأضاف نصرت على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "هذه المعسكرات كانت تُستخدم للتخطيط لهجمات وعمليات تخريب تستهدف المدنيين داخل أفغانستان"، مبينا أن الهجمات الأفغانية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى مدنيين.

في المقابل، ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم، أن الهجوم الأفغاني أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

والاثنين، أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن قوات بلاده حيَّدت 29 مسلحا خلال عملية برية نفذتها بالمناطق الحدودية مع أفغانستان.

في المقابل، قال نائب متحدث الإدارة الأفغانية حمد الله فطرت أن تلك الهجمات أودت بحياة 36 مدنيا وإصابة 163 آخرين.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن العملية الباكستانية على الحدود مع أفغانستان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 مدنيا وإصابة 49 آخرين.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة "طالبان باكستان" بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكما ذاتيا لقومية البلوش.