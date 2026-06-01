باشينيان: تطبيع العلاقات مع تركيا وأذربيجان يفتح لأرمينيا فرصا جديدة رئيس الوزراء الأرميني صرح بأن غياب العلاقات مع تركيا يخلق عدم توازن بسياسة بلاده الخارجية

أنقرة / الأناضول

أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن ثقته بإمكانية تطبيع العلاقات مع تركيا وأذربيجان، معتبرا أن ذلك سيوفر فرصا جديدة لبلاده ويسهم بتحقيق توازن أكبر في سياستها الخارجية.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة أرمن برس الأرمينية.

وأوضح باشينيان أن الحكومة الأرمينية تواصل العمل لتحقيق هدف تطبيع العلاقات مع كل من أنقرة وباكو.

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنحقق هدف تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، وهذا يعني استكمال سياسة خارجية متوازنة، كما سيفتح آفاقا وفرصا جديدة لتحول أرمينيا إلى دولة أكثر تطورا".

وأشار إلى أن غياب العلاقات مع تركيا يخلق عدم توازن بالسياسة الخارجية لأرمينيا، وأردف قائلا: "إذا لم تكن لدينا علاقات مع تركيا فهذا يعني أن أحد جانبي الميزان يبقى فارغا".

وشدد على أن هذا التوجه لا ينبع من رغبة عابرة أو مجرد طموح سياسي، بل من قناعة بأن أرمينيا ينبغي أن تقيم علاقات مع تركيا وأذربيجان وسائر دول المنطقة والعالم.

ومسار التطبيع بين أنقرة ويريفان مستمر منذ العام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا روبن روبينيان، بالمنصب نفسه في إطار الحوار بين البلدين.