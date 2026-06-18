باريس.. 26 شركة ناشئة تمثل تركيا في "فيفاتك 2026" للتكنولوجيا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر: - الجناح التركي في معرض "فيفاتك 2026" لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة المقام في فرنسا يضم 26 شركة ناشئة

أنقرة/ الأناضول

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر:

- الجناح التركي في معرض "فيفاتك 2026" لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة المقام في فرنسا يضم 26 شركة ناشئة

- 14 من تلك الشركات مرشحة ضمن لتكون من شركات التكنولوجيا التركية التي ستتجاوز قيمتها مليار دولار

تشارك تركيا في معرض "فيفاتك 2026" لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، عبر 26 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.



وأفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان، الخميس، أن المعرض الذي يعد من أكبر الفعاليات الأوروبية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال سيستقبل زواره حتى 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاته، أن الجناح التركي يضم 26 شركة ناشئة، 14 منها مرشحة ضمن لتكون من شركات التكنولوجيا التركية التي ستتجاوز قيمتها مليار دولار.

وأشار قاجر إلى أن تركيا أنشأت منظومة ضخمة للبحث والتطوير والابتكار، لافتا إلى وجود أكثر من 13 ألف شركة تكنولوجية ناشئة داخل تركية.

وأضاف: "هدفنا أن يصل عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في تركيا إلى 100 ألف شركة بحلول عام 2030".