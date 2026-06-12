يحمل اسم "نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي"

باريس تستضيف منتدى دولي لدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحمل اسم "نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي"

أنقرة/ الأناضول

انطلقت في باريس، الجمعة، فعاليات منتدى دولي لدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وتستضيف الحكومة الفرنسية، منتدى "نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي"، ويشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من فلسطين وإسرائيل، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وخلال افتتاح المنتدى، شكر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، المشاركين الذين اجتمعوا من أجل "تعزيز احترام الكرامة الإنسانية في جميع الظروف وإحياء حل الدولتين".

كما أعرب بارو، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن شكره للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على مشاركتها في المنتدى.



وأضاف: "نعمل معا من أجل أوروبا أكثر قوة، وفيةً لقيمها والتزاماتها".