باريس تستدعي القائم بأعمال إيران احتجاجا على احتجاز دبلوماسيين في طهران الخارجية الفرنسية طالبت بكشف ملابسات الاعتداء الذي تعرض له الدبلوماسيون الفرنسيون ومعاقبة المسؤولين عنه..

أنقرة / الأناضول



استدعت فرنسا، الثلاثاء، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس إلى وزارة الخارجية، وذلك عقب احتجاز السلطات الإيرانية أفرادا من الطاقم الدبلوماسي في السفارة الفرنسية بطهران لعدة ساعات.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، طالبت باريس بـ"كشف ملابسات الاعتداء الذي تعرض له الدبلوماسيون الفرنسيون" ومعاقبة المسؤولين عنه.

وأوضح البيان أن القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وذلك عقب ما وصفته بـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة" تعرض له موظفو السفارة الفرنسية.

والاثنين، أعلن بارو أن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران "أوقفتهما قوات الأمن الإيرانية دون مبرر وبما يتعارض مع حصانتهما الدبلوماسية"، قبل أن يُعادا إلى السفارة بعد استجوابهما لساعات.

وذكر بارو أنه بحث القضية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وأبلغه أن الاعتداء "غير المقبول" الذي استهدف موظفي السفارة الفرنسية لن يمر دون تبعات.