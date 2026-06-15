بأكثر من 50 شركة.. مشاركة تركية واسعة في معرض الدفاع بباريس

[1/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[2/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[3/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[4/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[5/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[6/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[7/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[8/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[9/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[10/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[11/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[12/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[13/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".

[14/14] تستعرض شركات الصناعات الدفاعية التركية منتجاتها أمام زوار من مختلف أنحاء العالم في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن المقام في فيلبانت شمال باريس. ويقام المعرض في ضاحية فيلبانت خلال الفترة 15- 19 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي شركة من 65 دولة. وتشارك تركيا في المعرض بأكثر من 50 شركة، من أبرزها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافيلسان".