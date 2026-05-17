انفجار يضيء وسط إسرائيل بلهب ضخم يثير ذعرا وتشكيكا بكونها تجربة

القدس/ الأناضول

شركة "تومر" الحكومية للصناعات العسكرية قالت إن الانفجار ناتج عن تجربة مخطط لها مسبقا دون أي تفاصيل أخرى

قناة "كان": سلوك الشركة جنوني لإجرائها تجربة ضخمة أحدثت كتلة لهب مرعبة ليلا دون إبلاغ الجمهور وثمة تشكيك واسع في الرواية الرسمية

لم تصدر على الفور إفادة من الحكومة بشأن الانفجار

شهدت مدينة بيت شيمش وسط إسرائيل، الليلة الماضية، انفجارا قويا نتج عنه كرة نار ضخمة أثارت هلعا وذعرا بين الإسرائيليين، قبل أن تقول شركة صناعات عسكرية إنه ناتج عن تجربة، وسط تشكيك في هذه الرواية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، بأن منشأة صاروخية في بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة شهدت انفجارا قويا.

وأضافت أن الانفجار أثار حالة من الهلع والذعر، بعد سماع دوي هائل ورصد كرة نار ضخمة في السماء، مما دفع كثيرين للاعتقاد بوقوع هجوم مفاجئ.

وتواصل إسرائيل شن عدوان دموي على قطاع غزة ولبنان، خرقا لاتفاقي وقف إطلاق نار ساريين منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأبريل/ نيسان الماضيين على الترتيب.

ويرد "حزب الله" على خروقات إسرائيل بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وحسب الإعلام، تبين لاحقا أن الانفجار يعود إلى تجربة نفذتها شركة "تومر" الحكومية للصناعات العسكرية لصالح المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن "التجربة أُجريت وفقا للخطة الموضوعة"، دون أي تفاصيل أخرى.

وتعد "تومر" من أبرز الشركات العاملة في تطوير محركات الصواريخ في إسرائيل، بما يشمل أنظمة تستخدم في صواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول في الشركة لم تسمه قوله إن الانفجار كان "مراقبا ومنسقا"، لكن لم تتضح أسباب تنفيذ التجربة قرابة الساعة 23:00، بالتزامن مع تقارير عن استعدادات مرتبطة بإيران.

ومنذ فترة تتأهب تل أبيب لاحتمال انهيار الهدنة القائمة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل واستئناف الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت هيئة البث إلى أن انفجارا مماثلا وقع في المصنع ذاته عام 2021، وقالت الشركة آنذاك أيضا إنه ناتج عن تجربة منسقة جرت وفقا لبرنامج العمل دون تسجيل إصابات ولا أحداث استثنائية.

فيما قال المراسل العسكري لقناة "كان" العبرية الرسمية إن سلوك شركة تومر الحكومية للصناعات العسكرية "مستغرب وجنوني لإجرائها تجربة ضخمة أحدثت كتلة لهب مرعبة ليلا دون إبلاغ الجمهور".

وأضاف أن الشركة رفضت الإجابة عن سبب ظهور "فطر النار" الضخم في السماء، واكتفت بالقول إنها تعمل على مدار الساعة وإن التجربة لم تفشل، وسط تشكيك واسع من سكان المنطقة في الرواية الرسمية.

و"فطر النار" أو "سحابة المشروم" هي سحابة دخانية ضخمة تتخذ شكل فطر عيش الغراب، وتتشكل في السماء نتيجة الانفجارات الهائلة، وخاصة النووية.

وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" الأحد لم تصدر إفادة من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من طبيعة الانفجار وأسبابه، إذ تفرض إسرائيل رقابة صارمة على وسائل الإعلام.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.