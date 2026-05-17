انفجار يضيء وسط إسرائيل بلهب ضخم يثير ذعرا وتشكيكا بكونها تجربة

القدس/ الأناضول

شركة "تومر" الحكومية للصناعات العسكرية قالت إن الانفجار ناتج عن تجربة مخطط لها مسبقا دون أي تفاصيل أخرى

قناة "كان": سلوك الشركة جنوني لإجرائها تجربة ضخمة أحدثت كتلة لهب مرعبة ليلا دون إبلاغ الجمهور وثمة تشكيك واسع في الرواية الرسمية

لم تصدر على الفور إفادة من الحكومة بشأن الانفجار

شهدت مدينة بيت شيمش وسط إسرائيل، الليلة الماضية، انفجارا قويا نتجت عنه كرة نار حمراء ضخمة أثارت ذعرا بين الإسرائيليين، قبل أن تقول شركة صناعات عسكرية إنه ناتج عن تجربة سرية، وسط تشكيك في الرواية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، الأحد بأن منشأة صاروخية في بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة شهدت انفجارا قويا.

وأضافت أن الانفجار أثار حالة من الهلع والذعر، بعد سماع دوي هائل ورصد كرة نار حمراء اللون ضخمة في السماء، مما دفع كثيرين للاعتقاد بوقوع هجوم مفاجئ.

وتواصل إسرائيل شن عدوان دموي على قطاع غزة ولبنان، خرقا لاتفاقي وقف إطلاق نار ساريين منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأبريل/ نيسان الماضيين على الترتيب.

ويرد "حزب الله" على خروقات إسرائيل بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وحسب الإعلام، تبين لاحقا أن الانفجار يعود إلى تجربة نفذتها شركة "تومر" الحكومية للصناعات العسكرية لصالح المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

وتعد "تومر" من أبرز الشركات العاملة في تطوير محركات الصواريخ في إسرائيل، بما يشمل أنظمة تستخدم في صواريخ "حيتس" (السهم) المضادة للصواريخ الباليتسية.

تجربة سرية

وادعت شركة "تومر" أن الانفجار ناجم عن تجربة "سرية" أجرتها، على خلفية إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، حسب هيئة البث.

ومنذ فترة تتأهب تل أبيب لاحتمال انهيار الهدنة القائمة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل واستئناف الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت هيئة البث إن الشركة عقدت اجتماعا صباح الأحد مع وزارة الدفاع، وتقرر خلاله إطلاع الرأي العام على التجارب القادمة.

ونقلت عن مصادر في "تومر" إنه "نظرا للحاجة العملياتية، بدأت الشركة مؤخرا إجراء تجارب على مدار الساعة وفي الليل لمواكبة وتيرة العمل".

وتابعت: "حسب الشركة، فإن التجربة وهي سرية نُفذت وفقا للخطط المقررة، ولم يحدث أي انفجار خارج عن السيطرة أو عطل فني أدى إلى انفجار".

وأفادت بأن الشركة وظفت مؤخرا عشرات الموظفين الجدد، وجاء قرار إجراء التجربة ليلا نتيجة للحاجة إلى زيادة معدل الإنتاج.

الشركة قالت إن "التجربة أُجريت على بُعد 5 كيلومترات على الأقل من المناطق المأهولة بالسكان، والمظهر المروع (للانفجار) الذي شوهد ليلا كان نتيجة للأحوال الجوية والرطوبة"، حسب الهيئة.

ووفقا لهيئة البث، أبلغت الشركة الجيش وإدارة الإطفاء والشرطة، ووزارة الدفاع بالأمر قبل بدء التجربة، بينما لم تُعلن ذلك للجمهور مسبقا.

وأضافت الهيئة أنه "منذ تجربة أمس، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نظريات وادعاءات عديدة حول مؤامرة، بما في ذلك اتهامات للرقابة بأنها لا تسمح بنشر حقيقة ما حدث في المنشأة.

سلوك مستغرب وجنوني

فيما قال المراسل العسكري لقناة "كان" العبرية الرسمية إن سلوك شركة تومر "مستغرب وجنوني لإجرائها تجربة ضخمة أحدثت كتلة لهب مرعبة ليلا دون إبلاغ الجمهور".

وأضاف أن الشركة رفضت الإجابة عن سبب ظهور "فطر النار" الضخم في السماء، واكتفت بالقول إنها تعمل على مدار الساعة وإن التجربة لم تفشل، وسط تشكيك واسع من سكان المنطقة في الرواية الرسمية.

و"فطر النار" أو "سحابة المشروم" هي سحابة دخانية ضخمة تتخذ شكل فطر عيش الغراب، وتتشكل في السماء نتيجة الانفجارات الهائلة، وخاصة النووية.

وحتى الساعة 12:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من طبيعة الانفجار وأسبابه، إذ تفرض إسرائيل رقابة صارمة على وسائل الإعلام.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.