الجيش الإيراني أعلن أن القصف في الكويت جاء ردا على هجمات أمريكية طالت مدنا إيرانية عدة الليلة الماضية..

انفجارات في مناطق إيرانية إثر هجوم أمريكي وطهران ترد بقصف في الكويت الجيش الإيراني أعلن أن القصف في الكويت جاء ردا على هجمات أمريكية طالت مدنا إيرانية عدة الليلة الماضية..

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة من البلاد، عقب إعلان الولايات المتحدة بدء هجمات على إيران، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في الكويت.

وذكر التلفزيون الحكومي الرسمي أن مدنا وموانئ إيرانية عدة تعرضت لهجمات عقب الإعلان الأمريكي، الليلة الماضية.

وأوضح أن انفجارات وقعت قرب منطقة عسكرية جنوبي مدينة تبريز، وفي مدينتي ماهشهر وبهبهان بمحافظة خوزستان.

كما أفاد بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأضاف أن مقاتلات أمريكية حلقت في المنطقة، كما سُمع دوي انفجار في مدينة كنارك بالمحافظة نفسها.

بدورها، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن هجمات صاروخية وجوية أمريكية استهدفت مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، ومنطقتين قرب مدينة بوشهر، ومدينة كنغاور التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وأضافت الوكالة أن أنظمة الدفاع الجوي فُعّلت في شرقي العاصمة طهران عقب ورود أنباء عن تعرض المنطقة لهجوم.

كما أفادت بأن الولايات المتحدة شنت غارتين جويتين على مدينتي بانه بمحافظة كردستان، وكبودر آهنغ بمحافظة همدان غربي إيران.

ونقلت عن قائم مقام بانه محمد رضائي قوله إن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا على المدينة.

ولم تصدر بعد بيانات رسمية بشأن الخسائر البشرية أو المادية جراء الهجمات.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مناطق بمحافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وهرمزغان وبوشهر وكرمانشاه وهمدان وكردستان، إضافة إلى مدينة تبريز.

** هجوم على الكويت

من جهته، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها مخازن ذخيرة ومنشآت لوجستية تابعة لقيادة القوات البرية الأمريكية في قاعدة الدوحة العسكرية غربي الكويت، بطائرات مسيّرة.

وقال الجيش في بيان إن الهجوم نُفذ ردا على الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.

ودخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.