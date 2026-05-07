انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم بإيران وإسرائيل تنفي صلتها

إسطنبول / الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

فيما نفى مسؤولون إسرائيليون صلة تل أبيب بالانفجارات التي سُمعت في مدينة بندر عباس قرب مضيق هرمز، وفق إعلام عبري.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر محلية، أن دوي انفجارات متتالية سمعت في جزيرة قشم وبندر عباس.

وأوضحت أن جزءا من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الساعة تفاصيل بشأن حجم الانفجار أو أسبابه.

بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع برصيف "بهمن".

ونقل عن مسؤول عسكري لم يسمه، قوله: "عقب هجوم القوات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية، تعرضت وحدات معادية في منطقة مضيق هرمز لنيران صواريخ إيرانية. وبعد تكبدها خسائر، اضطرت إلى الفرار"، دون مزيد تفاصيل.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون للقناة "12" الخاصة، إن تل أبيب "لا علاقة لها بالأحداث الجارية في مضيق هرمز".

يأتي ذلك عقب تصاعد التكهنات في الإعلام الإيراني بشأن احتمال وجود دور إسرائيلي أو تنسيق إقليمي خلف الانفجارات.