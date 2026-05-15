انطلاق قمة "الدول التركية" في تركستان الكازاخية التقط القادة المشاركون صورة تذكارية قبيل بدء أعمال القمة..

تركستان/ الأناضول



انطلقت، الجمعة، القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان بكازاخستان.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية"، حيث التقط القادة المشاركون صورة تذكارية قبيل بدء أعمال القمة.

واستقبل توكاييف نظيره التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله إلى مركز مؤتمرات تركستان الذي يستضيف القمة.

وضمّت الصورة التذكارية كلا من الرؤساء، التركي رجب طيب أردوغان، والكازاخي توكاييف، والأذربيجاني إلهام علييف، والأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، والقرغيزي صادر جباروف، إلى جانب الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانتش بيك عُمر علييف.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.

