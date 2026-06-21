التلفزيون الإيراني ذكر أن المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن انطلقت في بلدة بورغنشتوك

انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا التلفزيون الإيراني ذكر أن المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن انطلقت في بلدة بورغنشتوك

طهران/ الأناضول

رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف نشر عقب انطلاق المحادثات مقطعا مصورا تمثيليا يظهر أطفالا قُتلوا بغارة أمريكية على مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب الإيرانية

الخارجية القطرية أعربت عن تطلعها إلى أن تفضي الاجتماعات إلى “اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم”

انطلقت في بلدة بورغنشتوك السويسرية، الأحد، المحادثات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بوساطة من باكستان وقطر.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انطلقت في بورغنشتوك.

ويشارك في المحادثات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهر ترامب جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن الجانب الإيراني، يشارك رئيس البرلمان وفريق التفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يحضر رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى الوفود المرافقة.

من جانبها، قالت الخارجية القطرية في بيان: "تعلن دولة قطر، بصفتها وسيطا، عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان".

وأعربت الدوحة وفق البيان عن "تطلعها إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم".

وعقب انطلاق المحادثات مع الولايات المتحدة، نشر قاليباف مقطعا مصورا تمثيليا عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، يظهر أطفالا قُتلوا في غارة جوية أمريكية على مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب الإيرانية.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفركندي، مقتل 168 طفلة جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي إيران بتاريخ 28 فبراير.

ويظهر في المقطع أن الأطفال كانوا يتلقون تعليمهم وقت الهجوم، كما يظهر قاليباف وهو يحمل حقيبة أحد الأطفال القتلى أثناء صعوده إلى طائرة.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران 2026، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.