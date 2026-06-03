تستمر القمة التي تنظّم بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، حتى السادس من يونيو الجاري..

انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمركز إسطنبول المالي تستمر القمة التي تنظّم بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، حتى السادس من يونيو الجاري..

إسطنبول/ الأناضول

انطلقت في مركز إسطنبول المالي، الأربعاء، أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي تُنظّم من قِبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

وتستمر القمة التي تنظّم بشراكة إعلامية من قِبل وكالة الأناضول، حتى السادس من يونيو/ حزيران الجاري.

وبحسب مراسل الأناضول، يشارك في القمة عدد كبير من الاقتصاديين العرب بينهم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 البروفيسور محمود محيي الدين، ورئيس سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار.

كما يشارك في القمة مستشار الديوان الملكي السعودي، إمام المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.

