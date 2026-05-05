اندلاع حريق في قوارب تجارية بميناء إيراني فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماده الحريق الذي لم يعرف سبب اندلاعه، بحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية

طهران/ الأناضول

اندلع حريق في قوارب تجارية بميناء مدينة بندر دير التابعة لمحافظة بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية، الثلاثاء، أن فرق الإطفاء ما زالت تواصل جهودها لإخماده الحريق.

وصرح ماجد عمراني، مسؤول الإطفاء في بلدية بندر دير، أن الحريق بدأ في البداية في قاربين تجاريين مصنوعين من الألياف الزجاجية، ثم امتد إلى قاربين آخرين.

وأضاف في تصريح للصحفيين، أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لمنع انتشار النيران إلى قوارب أخرى، مشيرًا إلى أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابساته.

