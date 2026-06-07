لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي نحو 48.92 بالمئة

انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية بأرمينيا لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي نحو 48.92 بالمئة

يريفان/ الأناضول

انتهت، مساء الأحد، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بجمهورية أرمينيا، التي يجري خلالها اختيار برلمان جديد يتولى مهامه لمدة 5 أعوام.

وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة 08:00 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (04:00 تغ)، وانتهت عند الساعة 20:00 (16:00 تغ).

وتنافس في الانتخابات عدد من الأحزاب، أبرزها حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وتجمع "أرمينيا القوية" بقيادة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، إضافة إلى "تحالف أرمينيا" بقيادة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في 2005 مراكز اقتراع موزعة في مختلف أنحاء البلاد لاختيار برلمان من المنتظر أن يستمر في مهامه لمدة 5 سنوات.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (13:00 تغ) نحو 48.92 بالمئة.

وأفادت بيانات اللجنة بأن عدد الناخبين المسجلين في البلاد يبلغ مليونين و485 ألفاً و232 ناخباً.

وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017، بعد انتخابات مبكرة جرت في عامي 2018 و2021.

وتبلغ العتبة الانتخابية في أرمينيا 4 بالمئة، وترتفع إلى 10 بالمئة بالنسبة للائتلافات الحزبية، ما دفع معظم الأحزاب إلى خوض الانتخابات بشكل منفرد.