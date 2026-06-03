انتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2027-2028 زيمبابوي و"ترينيداد وتوباغو" والبرتغال والنمسا وقيرغيزستان..

نيويورك/ الأناضول

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028، وذلك عبر اقتراع سري.

وفي الجولة الأولى من التصويت، فازت زيمبابوي ممثلة عن المجموعة الإفريقية بـ182 صوتا، فيما حصلت ترينيداد وتوباغو عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على 181 صوتا، ليضمن البلدان عضويتهما لمدة عامين.

أما عن مقاعد مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، فقد حصلت البرتغال على 134 صوتا والنمسا على 131 صوتا، ليحجز البلدان مقعدهما في عضوية مجلس الأمن.

وفي مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، جرت المنافسة على مقعد واحد بين قيرغيزستان والفلبين، حيث لم يتمكن أي منهما من الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل أن تحسم الجولة الثالثة النتيجة لصالح قيرغيزستان بـ142 صوتا مقابل 49 صوتا للفلبين.

وسيبدأ الأعضاء الجدد مهامهم في مجلس الأمن مطلع عام 2027، ليحلوا محل الأعضاء غير الدائمين المنتهية ولايتهم وهم الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال.

ويضم مجلس الأمن الدولي 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، مع تولي رئاسة المجلس بشكل دوري شهري بين الأعضاء.