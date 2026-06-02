انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

هاميلتون / الأناضول

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.

وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا، متفوقا على مرشح إدارة قبرص الرومية أندرياس س. كاكوريس، الذي نال 91 صوتا.

وفي أول تعليق له عقب انتخابه، شدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.

وأكد أن هذه التحديات قد تُضعف ثقة الرأي العام في المنظمة الدولية، مشددا على التزامه بالعمل على مواجهتها عبر نهج شامل يعزز جهود حفظ السلام.

من جانبها، هنأت رئيسة الجمعية العامة الحالية أنالينا بيربوك الرئيس المنتخب، مشيرة إلى أن خبرته الدبلوماسية الواسعة وعمله في المجال متعدد الأطراف سيكونان عاملا مساعدا في أداء مهامه التي يتسلمها في سبتمبر/ أيلول المقبل.