منذ مطلع العام و9 جنود آخرين على الأقل أنهوا حياتهم خارج الخدمة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية..

انتحار مجندتين يرفع حصيلة المنتحرين في الجيش الإسرائيلي إلى 16 منذ مطلع العام و9 جنود آخرين على الأقل أنهوا حياتهم خارج الخدمة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

انتحرت مجندتان إسرائيليتان خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين في الخدمة الفعلية الذين أنهوا حياتهم منذ مطلع العام إلى 16، في ظل تزايد حالات الانتحار داخل الجيش منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، إن مجندة من كتيبة "بارديلاس" المنتشرة على الحدود مع مصر، أقدمت على الانتحار صباح اليوم داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.

وأضافت أن المجندة عُثر عليها مصابة داخل القاعدة، ونُقلت إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها.

وفي حادثة أخرى، ذكرت الصحيفة أن مجندة من سلاح الاستخبارات العسكرية انتحرت، الأحد، داخل قاعدة "غليلوت" قرب مدينة رمات هشارون وسط إسرائيل، وكانت تشغل منصبًا سريًا.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في ملابسات الحادثتين.

ووفق بيانات رصدتها الصحيفة، ارتفع عدد الجنود في الخدمة الفعلية الذين انتحروا منذ مطلع العام الجاري إلى 16.

كما أنهى تسعة جنود آخرين على الأقل، ممن شاركوا في الحرب من القوات النظامية أو قوات الاحتياط، حياتهم أثناء وجودهم خارج الخدمة العسكرية، بحسب المصدر ذاته.

ووفقًا لتقرير سابق نشرته "هآرتس"، شهد عام 2025 انتحار 22 جنديًا أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل يسجله الجيش الإسرائيلي خلال 15 عامًا.

وأشارت تقارير إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تصاعد حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الحرب، التي تحظى بدعم أمريكي، عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفًا آخرين، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

