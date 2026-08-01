اليونيفيل في عيد الجيش اللبناني: ملتزمون ببسط سلطة الدولة بالجنوب بيان لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش اللبناني..

بيروت/ ستيفاني راضي / الأناضول

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، السبت، التزامها بتعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب البلد العربي.

جاء ذلك وفق بيان لليونيفيل بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يأتي مطلع أغسطس/ آب من كل عام.

وفي 1 أغسطس / آب 1945، تأسس الجيش اللبناني تحت مظلة السلطة الكاملة للحكومة، أي بعد أقل من عامين من حصول البلد العربي على الاستقلال التام عن الانتداب الفرنسي عام 1943.

وأكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني جنوب لبنان".

كما أعربت عن التزامها بـ"بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان".

وتأسست قوة اليونيفيل عام 1978، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، قبل أن تتوسع مهامها عقب حرب يوليو/ تموز 2006، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات بمناسبة عيد الجيش، إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لجيش بلاده في الجنوب مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي، وأكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة.

ويأتي عيد الجيش اللبناني هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا على البلد العربي، أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".