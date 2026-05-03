اليمن.. مطالب محلية وأوروبية بإطلاق صحفيين معتقلين في بيانين لنقابة الصحفيين اليمنيين وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 مايو من كل عام

اليمن /الأناضول

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الأحد، بإطلاق سراح 9 صحفيين محتجزين في البلاد.

جاء ذلك في بيانين منفصلين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق لـ3 مايو/أيار من كل عام، اطلعت عليهما الأناضول.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل واقع بالغ التعقيد، حيث تواجه الصحافة تحديات مركبة تمس جوهر حرية التعبير، وتضع الصحفيين أمام مخاطر أمنية وضغوط مهنية ومعيشية غير مسبوقة.

وأضافت النقابة، أن بيئة العمل الصحفي في اليمن باتت مقيّدة وغير آمنة، تتداخل فيها الانتهاكات المباشرة مع أشكال أخرى من التضييق، تشمل؛ الملاحقات، والتدخلات في العمل الإعلامي، والضغوط الاقتصادية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الصحفيين على أداء رسالتهم بحرية واستقلال.

ونبهت إلى أن تعدد الجهات المتدخلة في المشهد، وغياب المساءلة، أسهما في ترسيخ واقع الإفلات من العقاب، وهو ما يتطلب معالجة جادة وشاملة تعيد الاعتبار لحرية الصحافة كحق أساسي لا يمكن التنازل عنه.

وقالت النقابة، إن "8 صحفيين ما يزالون معتقلين لدى جماعة الحوثي في ظروف مقلقة، فيما صحفي محتجز لدى الحكومة اليمنية من قبل عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) في عدن".

ودعت إلى "وقف كافة أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين، وضمان سلامتهم، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين، وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وإنهاء الملاحقات والمحاكمات ذات الطابع السياسي".

بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "حرية الصحافة في البلاد تواجه تهديدات جسيمة، حيث يتعرض الصحفيون للاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتحريض، والاعتداءات".

ودعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، وضمان الاحترام الكامل لحرية الصحافة في اليمن.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 12عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، بما في ذلك قطاع الصحافة والإعلام، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.