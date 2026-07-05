اليمن.. مسلحون يهاجمون سفينة شحن قبالة سواحل الحديدة

إسطنبول/ الأناضول



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين قبالة سواحل محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وأوضحت أن سفينة شحن أطلقت إنذار استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين، دون ذكر نتائج الهجوم.

وأضافت أن السلطات المعنية تحقق في الحادثة، وحثت السفن على العبور بحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

ولم تذكر الهيئة هوية السفينة ولا ملكيتها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

كما لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي المسيطرة على مدينة الحديدة وموانئها.

