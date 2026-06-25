اليمن.. إدانات دولية وأممية لاغتيال صحفي في حضرموت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي والاتحاد الدولي للصحفيين طالبوا بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن مقتله

اليمن/ الأناضول

قوبل اغتيال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في محافظة حضرموت شرقي اليمن، محمد عيضة، بإدانات دولية وأممية، وسط مطالب بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن مقتله.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، نُشرت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت (شرق) مقتل عيضة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الخميس.

**الولايات المتحدة

أدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن مقتل عيضة، وقدمت تعازيها إلى أسرته وزملائه ومحبيه.

وقالت، في بيان، إن استهداف الصحفيين يقوض حرية الصحافة وأمن المجتمع.

ورحبت السفارة بجهود السلطات اليمنية للتحقيق في الجريمة، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

**الاتحاد الأوروبي

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" اغتيال عيضة، في المكلا، واصفا الحادث بأنه "جريمة مروعة واعتداء غير مقبول على حرية الصحافة".

ودعت بعثة الاتحاد لدى اليمن، في بيان، إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة.

**الاتحاد الدولي للصحفيين

كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، اغتيال عيضة، وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة.

وقال الاتحاد، إن عيضة، أول صحفي يُقتل في اليمن خلال عام 2026.

ونقل البيان عن الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي قوله: "ندين بشدة مقتل عيضة، ويعمل زملاؤنا الصحفيون في اليمن في ظروف بالغة الصعوبة، ويواجهون القتل والاحتجاز والمضايقات".

وحث بيلانجي، السلطات على إجراء تحقيق مستقل وسريع في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب الحكومة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين لإنشاء آلية وطنية لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم، ووضع حد للإفلات من العقاب.

**الأمم المتحدة

بدوره، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اغتيال عيضة، وقدم تعازيه إلى أسرته وزملائه والعاملين في قطاع الإعلام اليمني.

وقال غروندبرغ، إنه يتابع التحقيق الذي فتحته السلطات الحكومية، مرحبا بالجهود الرامية إلى كشف الحقائق وضمان المساءلة وتعزيز ثقة الرأي العام.

وأضاف: "يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون خوف، كما يجب حماية الشخصيات العامة، بمن فيهم العاملون في الإعلام والمجتمع المدني والفاعلون المجتمعيون".

ومساء الأربعاء، أعلنت قناة "العربية"، مقتل مراسلها إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في المكلا.

وذكرت القناة، أن إدارة أمن المكلا أبلغت عيضة، قبل نحو شهر، بوجود تهديد لحياته، وطالبته بأخذ التحذيرات على محمل الجد، في ظل تلقيه تهديدات متواصلة خلال الفترة الماضية.

وعقب الحادث، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات اغتيال عيضة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع لجنة شكلتها السلطة المحلية في حضرموت.

وأضافت الوكالة، أن العليمي، اطلع من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، والأجهزة المعنية على التقارير الأولية بشأن الهجوم، والإجراءات المتخذة لتعقب منفذيه وتقديمهم إلى العدالة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، استعادت القوات الحكومية السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن لاحقا حلّ نفسه وهيئاته.