اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو

أنقرة/ الأناضول

أعلنت السلطات اليابانية، الخميس، مصرع 28 شخصا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في ولاية كوماموتو بقوة 7.1 درجات يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.

جاء ذلك على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كيهارا مينورو في مؤتمر صحفي، تناول فيه تداعيات الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو جنوب غربي البلاد.

وقال كيهارا إن عدد الوفيات وصل إلى 28 شخصا، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة عقب الزلزال.

وفي معرض حديثه عن تأثير الزلزال على الشركات العالمية التي تمتلك منشآت إنتاج في المنطقة، أوضح كيهارا أن المنطقة تضم العديد من شركات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية وشركات صناعة السيارات الكبرى، وأن طوكيو تقيّم حجم الأضرار.

وأشار إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن إصدار حكم قاطع بشأن تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي.

من جانبها، أعلنت حكومة ولاية كوماموتو، وفق وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية، أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا يقيمون في مراكز الإيواء، فيما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن 23 ألف منزل، وإمدادات المياه عن 75 ألف منزل.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) أفادت بأن الزلزال وقع في منطقتي أوكي وهيكاوا بولاية كوماموتو في 28 يوليو الحالي عند الساعة 16:27 بالتوقيت المحلي (ت.غ+9).

وسُجل الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7.1 درجات، ما تسبب في أضرار واسعة شملت اندلاع حرائق وانهيار طرق وجسور في أنحاء الولاية.

وتعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، نظرا لوقوعها على ما يسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ، والذي يضم عددا كبيرا من البراكين والخنادق المحيطية.