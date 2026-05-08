اليابان تعلق تشغيل مفاعل نووي بعد رصد تسرب بخار

أنقرة/ اليابان



أعلنت اليابان تعليق تشغيل أحد مفاعلاتها النووية في ولاية فوكوي بعد رصد تسرب بخار.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن شركة "كانساي إلكتريك باور" المشغلة للمحطة النووية اكتشفت، فجر الجمعة، تسربا للبخار قرب التوربين عالي الضغط داخل المفاعل.

وأشارت الوكالة إلى أن البخار المتسرب لم يتلوث بمواد مشعة، ولم تُسجَّل حتى الآن أي تأثير خارج المحطة.

جدير بالذكر أنه في مارس/ آذار 2011 حدث انصهار نووي في المفاعلات 1 و2 و3 في محطة فوكوشيما للطاقة النووية عقب زلزال ضرب شمال شرق اليابان.