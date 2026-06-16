اليابان ترفع الفائدة إلى 1 بالمئة للمرة الأولى منذ 31 عاما مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط رغم تحسن معنويات الأسواق عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني

الرباط / الأناضول

رفع البنك المركزي الياباني، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 بالمئة، في أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماعه الدوري إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية يعود إلى الضغوط على النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إثر الوضع في الشرق الأوسط.

ويعد القرار أحدث زيادة في أسعار الفائدة اليابانية والأعلى من نوعها منذ سبتمبر/أيلول 1995، ليرتفع السعر الرئيسي من 0.75 بالمئة إلى 1 بالمئة.

وكانت اليابان خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية خلال تسعينات القرن الماضي لمواجهة تداعيات انهيار أسواق العقارات والأسهم، قبل أن تبقيها قرب الصفر لنحو عقدين.

وفي مارس 2024، بدأ المركزي الياباني دورة تشديد نقدي جديدة برفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما، مواصلا زيادات تدريجية أوصلت السعر الرئيسي حاليا إلى 1 بالمئة، هو الأعلى منذ العام 1995.

وأشار البنك إلى تراجع مخاطر تباطؤ كبير في الاقتصاد، مدعوما بإجراءات حكومية تستهدف تخفيف أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر.

كما لفت إلى إحراز تقدم في تأمين مصادر إمداد بديلة للمواد الخام التي تعتمد اليابان في جزء كبير منها على منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع المركزي الياباني أن يواصل الاقتصاد نموه بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، وإن كانت أبطأ من التقديرات السابقة.

ويأتي القرار رغم تحسن معنويات الأسواق العالمية عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، بعد أشهر ساهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم عالميا.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات كافة وضمنها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيعه في سويسرا الجمعة المقبلة.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.