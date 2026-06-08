اليابان.. تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1.8 بالمئة بالربع الأول 2026 على أساس سنوي بسبب تداعيات حرب إيران..

الرباط/ الأناضول

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، الاثنين، تباطؤ نمو اقتصاد البلد الآسيوي بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، بسبب تداعيات حرب إيران.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن بيانات الحكومة أفادت بتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.3 بالمئة، ليبلغ 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، على أساس سنوي.

وتوقعت البيانات أن استمرار الحرب سيؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من خلال زيادة التضخم، وتراجع الإنفاق الخاص، واضطراب إمدادات المنتجات البترولية.

وكان محللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان، بالمعدل نفسه المسجل في الربع الأخير من العام الماضي، وهو 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن التوترات المستمرة يمكن أن تؤثر سلبا على صادرات اليابان إلى الشرق الأوسط، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة التضخم، وفقا للوكالة.

ومساء الأحد، تجددت مواجهات بين إسرائيل وإيران؛ بسبب غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار عدوانها المتواصل على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ووسط مخاوف من احتمال انهيار مفاوضات طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.