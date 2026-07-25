الولايات المتحدة.. وفاة رجل إطفاء رابع متأثرًا بإصابته في حرائق الغابات وفق بيان صدر عن خدمة إطفاء حرائق الغابات الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت خدمة إطفاء حرائق الغابات الأمريكية، السبت، ارتفاع عدد رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت أواخر يونيو/حزيران الماضي قرب الحدود بين ولايتي كولورادو ويوتا إلى أربعة.

وقالت الخدمة، في بيان، إنه جرى تحديث المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لرجال الإطفاء الذين أصيبوا خلال عمليات مكافحة الحرائق في المنطقة الحدودية بين الولايتين خلال الأيام الأخيرة من يونيو/حزيران.

وأوضح البيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى أربعة، مضيفًا: "إنها خسارة أخرى مفجعة لعائلة مكافحة حرائق الغابات."

وكانت عدة ولايات أمريكية، بينها كولورادو ويوتا، قد شهدت أواخر يونيو/حزيران ظروفًا مناخية جافة، تزامنت مع موجات حر ورياح غير مستقرة، ما ساهم في اتساع رقعة حرائق الغابات.

وكان ثلاثة من رجال الإطفاء قد لقوا حتفهم في موقع الحريق بعدما لجؤوا إلى ملاجئ طوارئ شبيهة بالخيام للحماية من ألسنة اللهب أثناء عمليات الإخماد، فيما أصيب اثنان آخران. وأُعلن لاحقًا عن وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أربعة.