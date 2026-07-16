الولايات المتحدة.. طعن مسلم بدافع الكراهية في مركز تسوق تعرض موظف مسلم يعمل في مركز تسوق بمدينة سولت ليك سيتي الأمريكية، لهجوم بالسكين بسبب معتقده الديني.

أنقرة/ الأناضول

- الاعتداء وقع في مركز تسوق بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا

- المهاجم أبلغ الشرطة بأنه طعن الموظف عدة مرات بسبب دينه وأنه كان يهدف إلى قتله

تعرض موظف مسلم يعمل في مركز تسوق بمدينة سولت ليك سيتي الأمريكية، لهجوم بالسكين بسبب معتقده الديني.

وأظهرت سجلات المحكمة بولاية يوتا، أن المشتبه به في الاعتداء يدعى بيتر مايكل لارسن، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، الخميس.

وبحسب السجلات، أبلغ لارسن الشرطة بأنه طعن الموظف عدة مرات بسبب دينه، وأنه كان يهدف إلى قتله.

وأصيب الموظف، الذي نجا من الهجوم، بأكثر من 15 طعنة، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) لم تكشف عن هويته قوله: "تقع على عاتق القادة السياسيين والمجتمعيين في بلادنا مسؤولية أخلاقية تتمثل في رفض الكراهية المعادية للمسلمين بجميع أشكالها، قبل أن يتعرض مزيد من الأبرياء للأذى".