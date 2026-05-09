وزارة الطاقة الأمريكية قالت إنه تم إخراج 13.5 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب من مفاعل "RV-1" الواقع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس..

الولايات المتحدة تنقل اليورانيوم المخصب من مفاعل بفنزويلا إلى أراضيها وزارة الطاقة الأمريكية قالت إنه تم إخراج 13.5 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب من مفاعل "RV-1" الواقع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة نقل اليورانيوم المخصب المتبقي في مفاعل أبحاث قديم بفنزويلا إلى الولايات المتحدة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، تم إخراج 13.5 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب من مفاعل "RV-1" الواقع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأوضح البيان أن هذه المواد المنقولة تجاوزت نسبة التخصيب البالغة 20 بالمئة المحددة لليورانيوم عالي التخصيب، وأنها أصبحت فائضة عن الحاجة بعد انتهاء أنشطة الأبحاث في المفاعل عام 1991.

وأشار إلى أن اليورانيوم نُقل بأمان من المفاعل إلى أحد الموانئ في فنزويلا، قبل تحميله على سفينة شحن خاصة وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن المواد نُقلت إلى منشأة "سافانا ريفر سايت" في ولاية ساوث كارولاينا بهدف "المعالجة وإعادة الاستخدام".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

واتفق البلدان في أوائل مارس/ آذار الجاري، على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد مباحثات أجرتها واشنطن مع حكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.