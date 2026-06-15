الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة دخول لإعلاميَين بالمنتخب الإيراني

دالاس / الأناضول

رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول لاثنين من مسؤولي الإعلام بالمنتخب الإيراني لكرة القدم، أثناء توجهه من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى لوس أنجلوس الأمريكية لخوض أولى مبارياته في مونديال 2026.

جاء ذلك في بيان صادر عن القسم الإعلامي للمنتخب الإيراني قبل مواجهة نيوزيلندا، غدا الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن منع التأشيرة سيؤدي إلى بعض التأخير في نقل معلومات المنتخب والتحديثات ومشاركتها.

وسبق أن واجه أشخاص معتمدون لحضور المونديال مشاكل بالحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، أبرزهم الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن.

كما مُنع بعض المشجعين من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة واجهها لاعبو منتخبات لدى وصول بعثاتهم إلى المطارات الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.