الهند.. مقتل 5 جنود في حادث تحطم طائرة عسكرية

أنقرة/ الأناضول

لقي 5 جنود هنود مصرعهم جراء تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية قرب منطقة جورهات بولاية آسام شمال شرقي البلاد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية، السبت، أن الطائرة من طراز "AN-32" وسقطت أثناء محاولة الهبوط بالقرب من قاعدة جوية في جورهات، قبل أن تشتعل فيها النيران.

وأفادت الشبكة بأن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق.

بدورها أوضحت القوات الجوية الهندية في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الحادث أسفر عن مقتل 5 جنود، مقدمة تعازيها لذوي الضحايا.