فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل للعثور على 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين..

الهند.. مصرع 15 شخصا نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل للعثور على 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين..

أنقرة/ الأناضول

لقي 15 شخصا مصرعهم نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية كيرالا جنوب غربي الهند.

وذكرت صحيفة "The Hindu" الاثنين، أن أمطاراً غزيرة متواصلة منذ أيام، تسببت في حدوث فيضانات في مناطق عدة من الولاية.

وأضافت أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها للعثور على 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأجبرت الفيضانات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، فيما أعلنت السلطات حالة الإنذار في 12 منطقة بالولاية.

ويقيم أكثر من 11 ألف شخص من المتضررين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في 16 مركز إيواء أُنشئت في مناطق مختلفة من الولاية.

وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا في دي ساتيسان، في تصريح للصحفيين، إن فرق الإطفاء والشرطة تواصل أداء مهامها بشكل فعّال في مواقع الفيضانات، مؤكداً أن "الوضع العام تحت السيطرة".