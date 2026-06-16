الحكومة الهندية كانت قد ألغت امتحان القبول لكليات الطب الذي أُجري في مايو/أيار الماضي، إثر اتهامات بتسريب الأسئلة..

الهند تفرض قيودا مؤقتة على تلغرام لمنع تسريب أسئلة امتحان الطب الحكومة الهندية كانت قد ألغت امتحان القبول لكليات الطب الذي أُجري في مايو/أيار الماضي، إثر اتهامات بتسريب الأسئلة..

أنقرة/ الأناضول

فرضت السلطات الهندية قيوداً مؤقتة على تطبيق "تلغرام" قبل أيام من تنظيم امتحان القبول لكليات الطب المقرر يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية مخاوف من احتمال استخدام التطبيق في تسريب الأسئلة أو تسهيل عمليات الغش.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت امتحان القبول لكليات الطب الذي أُجري في مايو/أيار الماضي، إثر اتهامات بتسريب الأسئلة.

وبررت الحكومة الهندية تقييد تلغرام، بوجود مخاطر تتعلق بتداول أسئلة الامتحان عبر التطبيق، فيما رحبت الهيئة الوطنية للامتحانات، المشرفة على تنظيم الامتحان، بالإجراء المُتّخذ.

في المقابل، اعتبر ناشطون في مجال الحقوق الرقمية ومدافعون عن حقوق الإنسان أن القيود المفروضة على التطبيق تمثل حلاً مؤقتاً، مؤكدين أن المشكلة الأساسية تكمن في معالجة أوجه القصور والفساد المرتبطة بمنظومة الامتحانات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة تلغرام بشأن القرار حتى الآن.

وكان أكثر من 2.28 مليون طالب قد شاركوا في النسخة الأولى من الامتحان التي أُجريت في 3 مايو/أيار الماضي، قبل أن تُلغى نتائجها بسبب مزاعم تسريب الأسئلة.

