الهلال الأحمر التركي يقدّم ألف طرد مساعدات لمتضرري زلزال فنزويلا بالتعاون مع الصليب الأحمر الفنزويلي وبحضور السفير التركي في كاراكاس

كاراكاس / الأناضول

قدّم الهلال الأحمر التركي مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في فنزويلا، شملت 1000 طرد من مستلزمات النظافة الشخصية.

ووزّعت فرق الهلال الأحمر، بالتعاون مع الصليب الأحمر الفنزويلي، الثلاثاء، 500 طرد في مخيم للمتضررين بمنطقة بلايا غراندي في ولاية لا غوايرا، فيما سلّمت 500 طرد أخرى إلى سلطات الولاية لتوزيعها على المتضررين.

وشارك في مراسم التسليم سفير تركيا لدى كاراكاس، ناجي أيدان قره مان أوغلو، ووالي لا غوايرا، خوسيه أليخاندرو تيران، إلى جانب ممثلين عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وقائد فرق الإغاثة الإنسانية التركية، محمد بختيار.

وقال السفير قره مان أوغلو إن تركيا تواصل الوقوف إلى جانب فنزويلا، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر التركي قدّم ألف طرد مساعدات للمتضررين من الزلازل.

وأضاف أن مؤسسات تركية أخرى، بينها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" و"آفاد"، ستواصل دعم المتضررين.

من جانبه، أعرب والي لا غوايرا عن شكره لتركيا على تضامنها، مؤكّدًا أن هذه المساعدات تعزز علاقات الصداقة بين البلدين.

وحملت طرود المساعدات عبارة: "من الشعب التركي إلى الشعب الفنزويلي.. مع أطيب تمنياتنا بالمحبة والتضامن."

وفي 24 يونيو/حزيران المنصرم ضرب فنزويلا زلزال مزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.