الهجرة الدولية: نزوح 2600 شخص بولاية شمال كردفان جنوب السودان يومي 29 و30 أبريل؛ نتيجة تفاقم انعدام الأمن...

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح ألفين و600 شخص من منطقتي "أبو حراز" و"كازقيل" بولاية شمال كردفان جنوبي السودان، جراء تدهور الوضع الأمني.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن فرقها الميدانية لرصد النزوح قدرت نزوح 2600 شخص من منطقتي أبو حراز وكازقيل بين 29 و30 أبريل/ نيسان الماضي؛ نتيجة تفاقم انعدام الأمن بشمال كردفان.

وأشارت إلى أن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محافظة شيكان بشمال كردفان.

وأكدت المنظمة أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية"، وأنها "ستواصل مراقبة التطورات عن قرب".

يأتي ذلك بينما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وجنوب وغرب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أدت لنزوح أكثر من 132 ألف شخصا، بحسب آخر احصائية للهجرة الدولية في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.​​​​​​​