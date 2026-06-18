النيجر.. مقتل 11 جنديا في هجوم مسلح على مطار نيامي وفق بيان وزارة الدفاع النيجرية

دكار / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين في هجوم استهدف مطار ديوري هاماني الدولي في العاصمة نيامي.

وأفادت الوزارة في بيان الخميس، أن اشتباكات اندلعت مع مسلحين حاولوا التسلل إلى مطار ديوري هاماني الدولي.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل11 جنديا ومدنيين اثنين، فيما قتل 22 من المهاجمين وتم اعتقال نحو 20 مشتبها بهم.

وأشار البيان إلى استعادة الأمن في المطار واستمرار حركة الطيران.

وكان مطار ديوري هاماني الدولي قد استُهدف سابقا بهجوم من قبل مسلحين في 28 و29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ودخل المهاجمون حينها أرض المطار بسيارات ودراجات نارية، مستهدفين معدات تابعة لقوات الأمن النيجرية والقوات الجوية.