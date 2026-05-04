النيابة الإيطالية تحقق في احتجاز إسرائيل نشطاء "أسطول الصمود"

روما/الأناضول

فتحت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، تحقيقا بشأن قيام إسرائيل باحتجاز نشطاء من "أسطول الصمود العالمي" بالقوة، عقب هجومها على الأسطول في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط خلال "مهمة ربيع 2026".

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن مصادر في النيابة العامة، بفتح تحقيق بناء على شكاوى تتضمن تهمة "الخطف"، بسبب قيام إسرائيل باحتجاز نشطاء بعد مهاجمتها سفن الأسطول في 29 أبريل/نيسان الماضي قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت الوكالة في خبرها أن النيابة تلقت ثلاث شكاوى، اثنتان منها تتعلقان باحتجاز الناشطين "تياغو أفيلا" و"سيف أبو كشك" من على متن سفينة إيطالية ونقلهما قسرا إلى إسرائيل.

وكانت النيابة العامة في روما قد فتحت، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحقيقا على خلفية شكاوى تقدم بها نشطاء إيطاليون من أسطول الصمود العالمي، بشأن هجوم إسرائيلي في 1 أكتوبر 2025 في المياه الدولية واحتجازهم بشكل غير قانوني، وأضافت الشهر الماضي إلى ملف التحقيق تهمة "تعذيب النشطاء".



والسبت، أعلن "أسطول الصمود العالمي" أن الجيش الإسرائيلي مارس "تعذيبا ممنهجا" بحق الناشط الإسباني من أصول فلسطينية سيف أبو كشك، أحد المختطفين من على متن قوارب الأسطول التي كانت في المياه الدولية.

وأبو كشك، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، كانا ضمن 175 ناشطا على متن أكثر من 20 قاربا استولت عليها إسرائيل، الخميس، في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، قبل اقتيادهما إلى إسرائيل للتحقيق والمحاكمة.

وفي وقت سابق الأحد، مددت محكمة إسرائيلية، احتجاز الناشطين لمدة يومين، وفق مركز "عدالة" الحقوقي العربي بإسرائيل.