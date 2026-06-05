"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا

واشنطن/ الأناضول

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص على تقديم دعم لأوكرانيا في مجالي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وجرى اعتماد مشروع القانون، الذي قدَّمه العضو الديمقراطي في مجلس النواب غريغوري ميكس، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 195 خلال جلسة تصويت، الخميس.

وينص المشروع، الذي أُحيل إلى مجلس الشيوخ، على تقديم مساعدات لأوكرانيا تتجاوز قيمتها مليار دولار لدعم جهود الدفاع وإعادة الإعمار، إضافة إلى توفير نحو 8 مليارات دولار أخرى على شكل قروض.

كما يتضمن المشروع فرض عقوبات جديدة على مؤسسات مالية روسية، وقطاعي النفط والتعدين في روسيا، إلى جانب عدد من المسؤولين الروس.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع القانون إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.