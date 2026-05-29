النمسا تستدعي السفير الروسي بعد سقوط مسيّرة في رومانيا لإبلاغ موسكو اعتراض فيينا على "التصعيد الروسي"

فيينا/ الأناضول

أدانت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزينغر، الجمعة، سقوط طائرة مسيّرة روسية على مبنى سكني داخل الأراضي الرومانية خلال الهجمات الليلية على أوكرانيا.



وأعلنت الوزيرة النمساوية استدعاء السفير الروسي لدى فيينا إلى مقر وزارة الخارجية.

وقالت ماينل-رايزينغر، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أدين بشدة هجوم الطائرة المسيّرة الروسية على مبنى سكني في رومانيا".

وأكدت دعم بلادها الكامل لرومانيا، معتبرة أن روسيا تواجه ضغوطا عسكرية واقتصادية، وتحاول الرد عبر استهداف المدنيين في أوكرانيا و"ترهيب أوروبا".

وفي بيان آخر، أوضحت الوزيرة النمساوية أن استدعاء السفير الروسي جاء لإبلاغ موسكو اعتراض فيينا على "التصعيد الروسي".

وليلة الخميس/ الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الروماني خلال هجمات ليلية على أوكرانيا، قبل أن تسقط على مبنى سكني، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان، أن القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتسا (جنوب شرق) "شخصا غير مرغوب فيه"، مع قرار إغلاق القنصلية الروسية في المدينة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.