ترامب ألغى ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد دعوات من حلفاء إقليميين لإعطاء الأولوية للمفاوضات

النفط يهبط 7 بالمئة مع إعلان استئناف مفاوضات واشنطن وطهران ترامب ألغى ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد دعوات من حلفاء إقليميين لإعطاء الأولوية للمفاوضات

إسطنبول/ الأناضول

تراجعت أسعار النفط بنحو 7 بالمئة، الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي، بنحو 7 بالمئة إلى 83.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:50 (ت.غ)، فيما تراجع خام غرب تكساس إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وجاء هذا التراجع مع تنامي الآمال باستئناف المسار الدبلوماسي، ما خفف المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في وقت سابق اليوم، إن المشاورات التي أجرتها واشنطن مع السعودية والإمارات وقطر وإيران دفعته إلى إيقاف الهجوم واسع النطاق الذي كان مقررا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما جدد دعوته إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، بأسرع وقت.

وكان خام برنت ارتفع بنحو 25 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مدفوعا بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبه من مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة "أوبك+" مساء الأحد، زيادة جديدة ومحدودة في حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، مستكملة بذلك خطة استعادة التخفيضات التي بدأ تطبيقها بالعام 2023.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أواخر فبراير/ شباط الماضي، فيما تعثرت المفاوضات التي بدأت عقب توقيع مذكرة تفاهم بينهما في 18 يونيو/ حزيران، بسبب خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.