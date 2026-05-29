النفط يهبط 1.3 بالمئة مع أنباء عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران خام برنت انخفض إلى 92 دولارا للبرميل والخام الأمريكي إلى ما دون 90 دولارا

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.34 بالمئة لتسجل 92 دولارا للبرميل، الجمعة، في ظل أنباء عن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.3 بالمئة لتبلغ نحو 87.7 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:30 (تغ).

يأتي هذا الانخفاض بعدما قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن البرنامج النووي في المفاوضات الجارية مع إيران، مدعيا أن الطرفين "قريبان جدا" من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أنه جرى خلال المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن تبادل وجهات النظر بشأن عدة قضايا، من بينها القدرات النووية لإيران.

وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق "قريبا" بين طهران وواشنطن، قال فانس إن البلدين يقتربان "من نقطة يمكننا فيها طرح هذه القضايا على الطاولة وحلها، لكننا بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم".

واختتم بالقول: لا يمكنني ضمان تحقيق ذلك، لكنني متفائل جدا في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.